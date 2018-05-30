Питерские чиновники поделились кровью на благотворительной акции

Незадолго до Всемирного дня донора Невский район Петербурга провел акцию по сдаче крови.

Слово донор происходит от латинского дарить. И такой подарок часто оказывается спасительным. Возможно, сберечь чью-то жизнь поможет и кровь главы районной администрации. Алексей Гульчук сегодня одним из первых зашел в медицинский кабинет, за ним последовали его коллеги. В общей сложности, в этой благотворительной акции приняли участие около 100 человек.



На выходе из медкабинета всех добровольных доноров ожидал теплый чай и подарок от детской писательницы Марины Лыковой — ее новая книга с детскими стихами.