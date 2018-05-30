    Питерские чиновники поделились кровью на благотворительной акции. Санкт-Петербург, благотворительность, донорство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские чиновники поделились кровью на благотворительной акции

    Питерские чиновники поделились кровью на благотворительной акции

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    Питерские чиновники поделились кровью на благотворительной акции

    Питерские чиновники поделились кровью на благотворительной акции

      Незадолго до Всемирного дня донора Невский район Петербурга провел акцию по сдаче крови.

      Слово донор происходит от латинского дарить. И такой подарок часто оказывается спасительным. Возможно, сберечь чью-то жизнь поможет и кровь главы районной администрации. Алексей Гульчук сегодня одним из первых зашел в медицинский кабинет, за ним последовали его коллеги. В общей сложности, в этой благотворительной акции приняли участие около 100 человек.

      На выходе из медкабинета всех добровольных доноров ожидал теплый чай и подарок от детской писательницы Марины Лыковой — ее новая книга с детскими стихами.

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