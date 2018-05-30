РФС отправил «Тосно» в низший дивизион

Результаты футбольного сезона оказались печальными для клуба из Ленинградской области. РФС не продлил лицензию «Тосно» для участия в первенстве.

Футбольный клуб «Тосно» потерпел поражение. В следующем сезоне он начнет выступление в самом низшем профессиональном дивизионе. Речь идет о зоне «Запад» второго дивизиона. Таковы результаты заседания лицензионной комиссии Российского футбольного союза.



Причиной послужили многомиллионные долги клуба и отсутствие соответствующей спортивной инфраструктуры. Однако еще не факт, что и в зоне «Запад» второго дивизиона найдется место для «Тосно».



По правилам РФС получение лицензии подразумевает полное отсутствие долгов у футбольного клуба. Но несмотря на это, никто не сможет отменить матч за Суперкубок России, в котором «Тосно» придется выступить против чемпиона страны московского «Локомотива». И это будет уникальный случай в истории, когда встретятся команды из полярных лиг профессионального футбола.