На НТВ 8 июня — новый документальный фильм Владимира Чернышёва «Война и мир Захара Прилепина».

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Прилепин, один из самых успешных авторов современной России, недавно выпустил книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» — о русских писателях и поэтах XIX века. В ней — биографии Вяземского, Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, Давыдова, Чаадаева и других хорошо знакомых со школьной скамьи представителей золотого века дополнены вроде бы небольшими, но существенными подробностями. Светские донжуаны, острословы, дуэлянты и отчаянные гусары, они умели не только блестяще писать, но и верно служить своей стране. Все отходило на второй план, когда долг и честь звали в бой. Каждый успел побывать на передовой в настоящих сражениях, на своей войне: Отечественная 1812-го, кавказская, русско-турецкая… Для каждого быть человеком и воином было не менее важно, чем быть поэтом.



Захар Прилепин уже был автором «Взвода», когда уехал воевать в Донецк, где стал замкомбата. Батальон ополченцев возглавил человек, написавший про ополченцев и офицеров русской литературы. И не случайно именно сюда, в разрушенный войной город, он пригласил Владимира Чернышёва, чтобы поговорить о героях своей книги.



Захар Прилепин, авто книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»: «„Взвод“ — книга не о войне. „Взвод“ — книга о выборе. Никто из героев моей книги войнобесием не страдал. Просто случаются ситуации, когда у них не получилось иначе. Теперь говорят, что цивилизация сняла эти вопросы. Мне кажется, нас обманывают. В мире идет сегодня 60 войн одновременно. О чем мы говорим?



Это современные писатели сняли с себя необходимость отвечать на эти вопросы. А вопросы остались. Скрывать не стану, мне нравится быть в компании с Давыдовым, Катениным, Чаадаевым и Бестужевым-Марлинским. Я надеюсь, что они взяли бы меня в свою компанию. И еще я счастлив, что встретил в этой жизни, в Донбассе, тот тип людей, который, мне казалось, уже перевелся. Я увидел их и понял: вот эти же люди, точные такие же, действуют в „Слове о полку Игореве“, в „Севастопольских рассказах“, в романе „Тихий Дон“. Разве это не счастье — оказаться среди них?»



Владимир Чернышёв, авто фильма «Война и мир Захара Прилепина»: «Мне показалось интересным проследить, как перекидывается этот мост в современность: Захар пишет о писателях прошлого, а что мы видим в настоящем? Если за нами стоит спецназ русской литературы, то как мы сами оправдываем сегодня такое судьбой нам данное наследие? Мы поехали с Захаром в Донецк, и мы говорили о прошлом в интерьерах настоящего, и я тоже увидел перед собой тех людей, о которых уже читал в книгах.



Оказывается, есть еще люди, для которых долг, честь, Отечество — не пустые слова, как было и в XIX веке для героев книги Захара. И слова Пушкина тоже наполнены для нас теперь новым смыслом. Он все знал и все нам уже объяснил — что ж мы его-то не слушаем? В книге Прилепин много о Пушкине пишет, в фильме мы много о Пушкине говорим, и Пушкин нам все ответы дал. У него в июне день рождения, кстати. Мне кажется, что там, где проходит линия фронта, размышления о добре и зле, которые дают нам наши классики, еще острее чувствуются. Вот об этом фильм. О том, что такое хорошо и что такое плохо. У нас все русские классики выстрадали эти выводы на фронтах. Прислушаемся к ним, тем более что реальность доказывает нам, что мир не изменился к лучшему с тех времен. И наши съемки на передовой Донбасса это, увы, только доказывают…»



Смотрите новый документальный фильм «Война и мир Захара Прилепина» на НТВ в пятницу, 8 июня, в 23:30.