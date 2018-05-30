    Депутаты остались недовольны работой Общественной палаты Петербурга. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты остались недовольны работой Общественной палаты Петербурга

    Депутаты остались недовольны работой Общественной палаты Петербурга

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    Депутаты остались недовольны работой Общественной палаты Петербурга

    Депутаты остались недовольны работой Общественной палаты Петербурга

      Сегодня председатель Общественной палаты Петербурга отчиталась перед депутатами за первый год работы палаты в новом составе. Однако дискуссия получилась напряженной.

      За это время связующее звено между общественностью и властью организовало около 100 мероприятий и получило три сотни писем от отчаявшихся горожан. Заодно проконтролировало выборы и уделило особое внимание нюансам кадастрового учета зданий, построенных до 1917 года.

      Нина Кукурузова, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга: «Пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным застройщикам манипулировать документальными данными. В конечном итоге, это приводит к угрозе сноса или сносу исторических зданий».

      Глава палаты предложила создать реестр исторических домов, снос которых запрещен. И по списку ожидающих своей очереди для выступления стало ясно, что к Нине Кукурузовой возникли вопросы у многих депутатов.

      Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «По нашему законодательству никакие исторические дома сносить нельзя. И не получится ли так, что вы в итоге создадите документ, который ухудшит ситуацию».
      Нина Кукурузова, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга: «Отсутствие грамотного реестра позволяет подделывать даты постройки того или иного объекта».

      Как отмечает «Росбалт», глава Общественной палаты резко ответила на возмущение парламентария Алексея Ковалёва по поводу проекта Музея блокады Ленинграда. В свою очередь депутат Максим Резник сравнил ОП с «комитетом советских женщин» и возмутился тем, что у Кукурузовой есть два заместителя, один из которых — жена вице-губернатора Константина Серова Александра Баландина. Однако Кукурузова лишь отметила, что и у ЗакСа есть представитель в палате.

      Снизить градус напряженности между народными избранниками и организацией, которая и сама призвана снизить уровень конфронтации между различными городскими структурами, вызвался лично спикер Законодательного собрания.

      Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Депутаты у нас люди неравнодушные независимо от фракции. Эти люди — патриоты нашего города. И если они вникают в работу, то доводят любое начатое дело до конца».

      Подробности заседания в Мариинском дворце — у корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.

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