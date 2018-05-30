Медики прогнозируют сокращение количества психиатрических клиник

Психиатрические больницы уходят в прошлое. Врачи говорят о том, что стационары пустуют, содержать их становится нерентабельно и просто бессмысленно. Некоторые закрывают.

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Психиатры прогнозируют, что через пару лет в Москве будет 240 госпитализаций на 100 тысяч населения. Для сравнения: в прошлом году их было 410, в позапрошлом — 470, отмечает корреспондент НТВ Марат Сетдиков.



Нельзя сказать, что людей с психическими отклонениями стало меньше. Просто нет необходимости держать их взаперти. Современная медицина дает новые возможности. В некоторых случаях достаточно одной инъекции в три месяца, чтобы человек мог спокойно жить дома без вреда для себя и окружающих.



Что касается статистики, быстро растет средняя продолжительность жизни. Естественно, увеличивается число пациентов, страдающих от недугов, свойственных людям старшего возраста. Например, болезнь Альцгеймера. Выявлять больше случаев стали и из-за того, что люди чаще обращаются за помощью. Хотя это по-прежнему единицы.



Георгий Костюк, главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева, главный психиатр Москвы: «Пациенты боятся, что их как минимум поставят на учет, а глядишь, еще и залечат, подсадят на лекарства. А некоторым пациентам просто стыдно обращаться к психиатру: что же это такое, они, что, сами не могут справиться со своими проблемами?»



Есть конкретные цифры. Причем что касается психически нездоровых людей, то показатели во всем мире примерно одинаковые. 10 процентов населения Земли страдают от тяжелых психических расстройств и нуждаются в медицинской помощи. Еще 10 процентов — это люди, у которых обнаружили пограничные психические расстройства, часто они даже неочевидны для обывателя. Их необязательно лечить.



Есть довольно точная статистика по шизофрении. Много лет подряд этот недуг фиксируют у одного процента населения. Но в этом случае нужно понимать, что речь идет об официально обратившихся. Сколько психически нездоровых людей не дошли до врача, не знает никто.



Тем временем Всемирная организация здравоохранения делает пугающие прогнозы. Предположительно, уже в 2020 депрессия выйдет на второе место среди всех человеческих заболеваний. Наши специалисты в такую эпидемию не верят.



Андрей Шмилович, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова: «Снизилось количество пациентов с паническими атаками, с агорафобиями, со страхами, связанными с полетами в самолетах, поездками в метро и так далее, но одновременно с этим увеличилось количество пациентов с социофобиями. Я думаю, это больше связано с развитием интернет-технологий и, соответственно, с уходом от общения реального в виртуальное».



Все психиатры сходятся во мнении, что душевные болезни, если это не исключительные тяжелые случаи, лучше лечить в домашних условиях, посещая специальные диспансеры, число которых в Москве, например, к 2020 году удвоится. В советское время хватало и 20, но и столица была восьмимиллионная.



И Европа, и США тоже отказываются от психиатрических клиник в пользу диспансеров. Изменится от этого статистика или нет — не важно. В конце концов, как говорят психиатры: «Нет психически здоровых людей, есть необследованные».