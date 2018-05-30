Турция пригрозила закрыть для США свою авиабазу

Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик
из-за разногласий с Вашингтоном. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
В интервью телеканалу A Haber Чавушоглу заявил, что Турция стремится нормализовать отношения с США. Однако американская сторона, по его словам, также должна идти навстречу в ряде вопросов, связанных, в частности, с Манбиджем и выдачей Гюлена.
Мевлют Чавушоглу: «Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: „Закройте базы Инджирлик, Кюреджик“. У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов».
Отношения США и Турции сейчас переживают не лучший период. Возмущение Анкары вызывает поддержка, которую Вашингтон оказывает курдам. Турецкие власти неоднократно обвиняли США в том, что они не сдержали обещаний о выводе сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа. Кроме этого, Турция требует от США выдать оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого считает причастным к организации попытки переворота в июле 2016 года.
Мевлют Чавушоглу: «Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: „Закройте базы Инджирлик, Кюреджик“. У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов».
Отношения США и Турции сейчас переживают не лучший период. Возмущение Анкары вызывает поддержка, которую Вашингтон оказывает курдам. Турецкие власти неоднократно обвиняли США в том, что они не сдержали обещаний о выводе сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа. Кроме этого, Турция требует от США выдать оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого считает причастным к организации попытки переворота в июле 2016 года.
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