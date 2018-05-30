Бывший тренер «Рубина» оказался в центре скандала из-за долгов по алиментам

Бывший сотрудник тренерского штаба казанского футбольного клуба «Рубин» Юри Фернандо Солано оказался в центре неспортивного скандала. Подданный Эквадора, по словам его бывшей супруги, отказывается платить алименты. Говорит, что за работу платят копейки и денег нет.

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Юри Фернандо Солано, много лет проработавший в тренерском штабе казанского «Рубина», утверждает, что сейчас едва сводит концы с концами. Мол, со знаменитым клубом расстался, сейчас занимается с детьми в обычной спортивно-юношеской школе и довольствуется скромной зарплатой в 13 тысяч рублей.



Однако бывшая супруга спортсмена Татьяна Захарова уверена, что справки Солано подделал, чтобы не платить алименты.



Подданный южноамериканской страны задолжал собственным детям почти полмиллиона рублей. Причем платить алименты он обязан был, еще будучи тренером по физподготовке в «Рубине». Эксперты уверены: человека с официальной лицензией UEFA руководство клуба зарплатой не обделяло.



Сейчас бывшие супруги общаются исключительно в присутствии адвокатов и сотрудников полиции.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».