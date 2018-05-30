Совфед одобрил закон о контрсанкциях

Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях, который позволит накладывать запрет или приостанавливать сотрудничество с недружественными иностранными государствами и организациями, находящимися под их юрисдикцией.
Сенаторы единогласно одобрили законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» на сегодняшнем пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее проект закона был утвержден Госдумой в третьем чтении. Первоначальная версия этого документа вызвала резкую критику, поэтому в результате он был значительно изменен.
Теперь предусматривается, что документ даст право президенту ввести запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья из России для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Но действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, и на товары, которые граждане ввозят для личного пользования.
Ранее проект закона был утвержден Госдумой в третьем чтении. Первоначальная версия этого документа вызвала резкую критику, поэтому в результате он был значительно изменен.
Теперь предусматривается, что документ даст право президенту ввести запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья из России для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Но действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, и на товары, которые граждане ввозят для личного пользования.
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