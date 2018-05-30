    Очевидцы рассказали о стрельбе водителя BMW по людям в центре Москвы. BMW, Москва, расследование, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы рассказали о стрельбе водителя BMW по людям в центре Москвы

    Очевидцы рассказали о стрельбе водителя BMW по людям в центре Москвы

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    Очевидцы рассказали о стрельбе водителя BMW по людям в центре Москвы

    Очевидцы рассказали о стрельбе водителя BMW по людям в центре Москвы

    Очевидцы рассказали о стрельбе водителя BMW по людям в центре Москвы

      Полицейские разыскивают водителя BMW, который стрелял в пешеходов в центре Москвы. Помочь в этом правоохранителям должны записи с камер наблюдения.

      По некоторым данным, шофер иномарки не пропустил пешеходов на зебре. Началась перепалка. Автомобилист вышел из машины и открыл огонь, после чего скрылся.

      По словам очевидцев, они слышали не менее шести выстрелов. Известно, что ранения получил 20-летний Илья Гулешов. Его доставили в больницу и уже прооперировали.

      Илья Гулешов: «Он сначала нас чуть не сбил, потом уехал, а потом вернулся. За то, что я хлопнул по багажнику, — с ноги влетел и начал стрелять».

      Полицейские уже пообщались с пострадавшим. В столице объявлен план «Перехват».

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