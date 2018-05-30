В Красноярске не могут открыть построенный три года назад детский сад

В Красноярске сотни семей ждут, когда откроется детский сад, который построили еще несколько лет назад. Местные власти говорят, что здание не занесено в специальный реестр, и поэтому не хотят принимать его у застройщика. Все это время родители вынуждены возить своих детей в соседний микрорайон.

Как сообщает корреспондент НТВ Влада Копыловская, трехлетней Ане подъем в 6 утра дается очень нелегко. Но только так можно успеть в детский сад: 13 остановок на автобусе, иногда с пересадками. Это совсем не то, чего ждала Елена, когда семья покупала квартиру в новом микрорайоне. Им обещали муниципальный детский сад в соседнем доме, а приходится возить в частный: дорого и за тридевять земель.



Елена Швец: «Ребенок устает очень сильно, потому что с утра еще не так много народу, а вечером просто давка».



Обещанный Елене сад существует, он находится в шаговой доступности, только попасть туда нельзя. Недоступный объект доступного дошкольного образования три года, как готов к открытию. А десяткам семей по-прежнему приходится тратить на дорогу и час, и два.



Когда строительство пяти высоток только начиналось, объясняет застройщик, администрация попросила включить в проект и детский сад. Но муниципалитет его так и не выкупил. Сначала по неясным причинам не состоялись торги. Потом чиновники запросили дополнительную документацию. Потом сказали, что объект должен быть включен в реестр, о котором строители раньше не слышали, но куда попасть уже нельзя.



Подробнее — в материале программы.