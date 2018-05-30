Трассу в Башкирии залило нефтью после ДТП с автоцистерной: фото с места

Автомобиль MAN с цистерной, перевозивший более 20 тонн нефтесодержащей жидкости, опрокинулся на дороге в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

254 Башкирия

ДТП

нефть

ДТП произошло в 10:20 в Салаватском районе на 54-м километре трассы регионального значения Кропачёво — Ачит. По данным ведомства, автоцистерна опрокинулась на крутом повороте.



Из сообщения МЧС: «В результате происшествия из цистерны произошел розлив нефтепродукта в количестве 1,3 тонны, внутри цистерны находилось 25 тонн. Площадь розлива составляет 200 кв. м».



В результате аварии никто не пострадал, движение на трассе не приостанавливалось.