    Трассу в Башкирии залило нефтью после ДТП с автоцистерной: фото с места

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    • Фото: 02.mchs.gov.ru
    Трассу в Башкирии залило нефтью после ДТП с автоцистерной: фото с места

    Трассу в Башкирии залило нефтью после ДТП с автоцистерной: фото с места

    Трассу в Башкирии залило нефтью после ДТП с автоцистерной: фото с места
  • Фото: 02.mchs.gov.ru

    • Автомобиль MAN с цистерной, перевозивший более 20 тонн нефтесодержащей жидкости, опрокинулся на дороге в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

    ДТП произошло в 10:20 в Салаватском районе на 54-м километре трассы регионального значения Кропачёво — Ачит. По данным ведомства, автоцистерна опрокинулась на крутом повороте.

    Из сообщения МЧС: «В результате происшествия из цистерны произошел розлив нефтепродукта в количестве 1,3 тонны, внутри цистерны находилось 25 тонн. Площадь розлива составляет 200 кв. м».

    В результате аварии никто не пострадал, движение на трассе не приостанавливалось.

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