    Губернатор Алтайского края подал в отставку

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Губернатор Алтайского края подал в отставку

    Губернатор Алтайского края подал в отставку

    Губернатор Алтайского края подал в отставку
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе заседания краевого правительства заявил, что покидает свой пост.

    Александр Карлин: «Я провожу рабочее совещание в стенах правительства края, чтобы доложить значимый для вас и меня вопрос. Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя Владимира Владимировича Путина с просьбой об отставке по собственному желанию».

    Карлин отметил, что по инициативе президента РФ проводится «смена органов власти». Он подчеркнул, что в этой связи принял решение обратиться с заявлением об отставке. Свое решение глава региона назвал осознанным, передает ТАСС.

    Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет. Он был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края в 2005 году. Это произошло после гибели в автомобильной аварии губернатора Михаила Евдокимова.

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