Губернатор Алтайского края подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе заседания краевого правительства заявил, что покидает свой пост.
Александр Карлин: «Я провожу рабочее совещание в стенах правительства края, чтобы доложить значимый для вас и меня вопрос. Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя Владимира Владимировича Путина с просьбой об отставке по собственному желанию».
Карлин отметил, что по инициативе президента РФ проводится «смена органов власти». Он подчеркнул, что в этой связи принял решение обратиться с заявлением об отставке. Свое решение глава региона назвал осознанным, передает ТАСС.
Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет. Он был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края в 2005 году. Это произошло после гибели в автомобильной аварии губернатора Михаила Евдокимова.
Карлин отметил, что по инициативе президента РФ проводится «смена органов власти». Он подчеркнул, что в этой связи принял решение обратиться с заявлением об отставке. Свое решение глава региона назвал осознанным, передает ТАСС.
Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет. Он был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края в 2005 году. Это произошло после гибели в автомобильной аварии губернатора Михаила Евдокимова.
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