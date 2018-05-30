Лавров: международные отношения сейчас трудно охарактеризовать одной звонкой фразой

Сегодня в Москве стартовал второй день «Примаковских чтений»: ученые, политики, дипломаты и журналисты обсуждают самые актуальные мировые проблемы.

Гостем форума сегодня стал Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступил с приветственной речью, в которой изложил свое видение ключевых международных процессов.



Сергей Лавров: «Сегодня нет недостатка в броских формулировках, с помощью которых политики, эксперты, ученые стремятся определить существо момента в международных отношениях. Говорят о кризисе либерального мирового порядка, о наступлении постзападной эпохи, о горячем мире, о новой холодной войне. Это обилие формул само по себе свидетельствует об отсутствии единого понимания происходящего, а также о весьма динамичном и противоречивом состоянии системы международных отношений, которые трудно на данном этапе охарактеризовать одной звонкой фразой».



Участники форума сегодня обсудят контроль над вооружениями, отношения России и Запада, влияние технологий на общество и другие темы.