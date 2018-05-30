Пособие на детей до трех лет увеличат до конца года

СМИ сообщили о планах российского правительства увеличить пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер пока определяется.
Индексация выплаты ожидается до конца 2018 года, сообщает сайт «Известий» со ссылкой на Минтруд.
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты: «У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме (в апреле 2018-го. — ред.), сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать».
Согласно президентскому указу от 1994 года, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, получают пособие из федерального бюджета в размере 50 рублей в месяц. Если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается, следует из разъяснений Минтруда.
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты: «У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме (в апреле 2018-го. — ред.), сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать».
Согласно президентскому указу от 1994 года, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, получают пособие из федерального бюджета в размере 50 рублей в месяц. Если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается, следует из разъяснений Минтруда.
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