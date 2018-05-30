СМИ: в Турции британский пассажир погиб, выпав из самолета

В аэропорту Даламан пассажир выпал из лайнера и разбился на
взлетно-посадочной полосе.
Как пишет The Daily Telegraph, инцидент произошел в турецком аэропорту Даламан на юго-западе Турции. Экипаж лайнера, готовящегося к вылету, принял решение снять с борта самолета одного из пассажиров из-за неадекватного поведения. 30-летний мужчина скандалил с бортпроводниками.
Стюардессы сопровождали пассажира к выходу из салона. Мужчина упал на взлетно-посадочную полосу и получил множественные переломы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
По сведениям СМИ, британский подданный потерял билет на рейс и потому до несчастного случая три дня провел в аэропорту. Власти Турции начали расследование.
Стюардессы сопровождали пассажира к выходу из салона. Мужчина упал на взлетно-посадочную полосу и получил множественные переломы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
По сведениям СМИ, британский подданный потерял билет на рейс и потому до несчастного случая три дня провел в аэропорту. Власти Турции начали расследование.
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