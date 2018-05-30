Журналисты НТВ встретились с русским кандидатом в члены Конгресса США

Как простой заправщик из Владивостока стал кандидатом в члены Конгресса США? И почему даже в такие напряженные времена за русского готовы голосовать коренные американцы? Специальный репортаж.
Эмигрант из России, бывший в прошлом заправщиком в аэропорту Аляски, стал кандидатом в члены Конгресса США. Кто готов голосовать за него? И за что он сам будет голосовать, попав на вершину законодательного Олимпа США, выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Кажется, что в стране, где едва ли не всем в политике мерещится «рука Кремля», этим человеком уже давно должны были заинтересоваться спецслужбы. Вот он, кандидат от демократов на выборах в американский Конгресс, в окружении людей, одетых в косоворотки и кокошники. И вот его дети — двое своих и четверо приемных — поют едва ли не главный пионерский гимн времен холодной войны.
Дмитрий Шеин, предприниматель, кандидат на выборах в Конгресс от Демократической партии США: «Здесь, конечно, чувствуется русский дух. Я родился во Владивостоке. Мне было 12 лет когда мы сюда переехали: мама вышла замуж».
Наверное, такой политик когда-нибудь должен был появиться, и именно на Аляске. Русский иммигрант Дмитрий Шеин живет в Америке уже четверть века и даже успел подзабыть родной язык. А ведь когда-то будущая жена Дмитрия — одноклассница, эскимоска Мелисса — в школе помогала ему подтягивать «хвосты» по английскому.
Мелисса Шеина: «Сколько я его знаю — он все время работает, даже когда мы еще только встречались. Мне, кажется, это очень хорошая характеристика для будущего конгрессмена от Аляски».
Заправщик в аэропорту сначала открыл свой бизнес, а теперь портреты Дмитрия едва ли не на всех предвыборных билбордах Анкориджа.
Дмитрий Шеин: «У старшего поколения осталось это чувство войны и недоверия друг к другу. Чтобы у нас были новые отношения молодежь должна выйти на выборы и участвовать в политике».
Но если верить конгрессменам, одним их которых он стремиться стать, от русских, и уж тем более политиков, в Штатах должны шарахаться. Какая уж тут американская мечта?
Мастер-класс Дмитрию в том, как пробиться в западную политику, может дать Вальдемар Хердт — немец с русскими корнями. Зооинженеру Вальдемару Хердту было уже за тридцать, когда он переехал в Германию после перестройки. Теперь он защищает русских в немецком парламенте. Последним предложением в бундестаге депутат от партии «Альтернатива для Германии» удивил коллег: а не послать ли официальную делегацию в Крым? Ведь все поездки до этого были лишь частными визитами.
Вальдемар Хердт, депутат бундестага: «Мне нет разницы, как меня называют: „пророссийский“ или не знаю какой еще. Если я дружу с моим соседом, значит, я — прососедский. И, к сожалению, мы немножко перепутали соседа. За морем он, может быть, и наш сосед, но уж точно не главный».
Но можно ли c такими мыслями «там, за океаном», сделать политическую карьеру?
С тех пор, как 150 назад Аляска была продана американцам, в России появилось немало мечтающих ее себе вернуть. Вот и с приходом в американскую политику русского многие запереживали: а не засланный ли казачок?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Кажется, что в стране, где едва ли не всем в политике мерещится «рука Кремля», этим человеком уже давно должны были заинтересоваться спецслужбы. Вот он, кандидат от демократов на выборах в американский Конгресс, в окружении людей, одетых в косоворотки и кокошники. И вот его дети — двое своих и четверо приемных — поют едва ли не главный пионерский гимн времен холодной войны.
Дмитрий Шеин, предприниматель, кандидат на выборах в Конгресс от Демократической партии США: «Здесь, конечно, чувствуется русский дух. Я родился во Владивостоке. Мне было 12 лет когда мы сюда переехали: мама вышла замуж».
Наверное, такой политик когда-нибудь должен был появиться, и именно на Аляске. Русский иммигрант Дмитрий Шеин живет в Америке уже четверть века и даже успел подзабыть родной язык. А ведь когда-то будущая жена Дмитрия — одноклассница, эскимоска Мелисса — в школе помогала ему подтягивать «хвосты» по английскому.
Мелисса Шеина: «Сколько я его знаю — он все время работает, даже когда мы еще только встречались. Мне, кажется, это очень хорошая характеристика для будущего конгрессмена от Аляски».
Заправщик в аэропорту сначала открыл свой бизнес, а теперь портреты Дмитрия едва ли не на всех предвыборных билбордах Анкориджа.
Дмитрий Шеин: «У старшего поколения осталось это чувство войны и недоверия друг к другу. Чтобы у нас были новые отношения молодежь должна выйти на выборы и участвовать в политике».
Но если верить конгрессменам, одним их которых он стремиться стать, от русских, и уж тем более политиков, в Штатах должны шарахаться. Какая уж тут американская мечта?
Мастер-класс Дмитрию в том, как пробиться в западную политику, может дать Вальдемар Хердт — немец с русскими корнями. Зооинженеру Вальдемару Хердту было уже за тридцать, когда он переехал в Германию после перестройки. Теперь он защищает русских в немецком парламенте. Последним предложением в бундестаге депутат от партии «Альтернатива для Германии» удивил коллег: а не послать ли официальную делегацию в Крым? Ведь все поездки до этого были лишь частными визитами.
Вальдемар Хердт, депутат бундестага: «Мне нет разницы, как меня называют: „пророссийский“ или не знаю какой еще. Если я дружу с моим соседом, значит, я — прососедский. И, к сожалению, мы немножко перепутали соседа. За морем он, может быть, и наш сосед, но уж точно не главный».
Но можно ли c такими мыслями «там, за океаном», сделать политическую карьеру?
С тех пор, как 150 назад Аляска была продана американцам, в России появилось немало мечтающих ее себе вернуть. Вот и с приходом в американскую политику русского многие запереживали: а не засланный ли казачок?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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