    В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Кривобок
    В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

    В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

    В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко
  • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Кривобок

    • На переехавшего на Украину российского журналиста Бабченко совершено покушение в Киеве.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муджабаев. По его словам, в Аркадия Бабченко стреляли в доме, в спину. После этого он был увезен в больницу.

    Сразу после этого в соцсетях появились сообщения, что до больницы его довезти не успели: Бабченко скончался по дороге. Также уточняется, что в журналиста стреляли в его квартире на Никольско-Слободской улице.

    Также сообщается, что смерть Бабченко подтвердил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

    Между тем МВД Украины выпустило официальное сообщение об убийстве мужчины 1977 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. При этом имя убитого не уточняется.

    МВД Украины: «ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался. Погибший — гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов».

    Отметим, что Аркадий Бабченко с августа 2017 года постоянно проживал в Киве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.

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