В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

На переехавшего на Украину российского журналиста Бабченко совершено покушение в Киеве.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муджабаев. По его словам, в Аркадия Бабченко стреляли в доме, в спину. После этого он был увезен в больницу.
Сразу после этого в соцсетях появились сообщения, что до больницы его довезти не успели: Бабченко скончался по дороге. Также уточняется, что в журналиста стреляли в его квартире на Никольско-Слободской улице.
Также сообщается, что смерть Бабченко подтвердил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.
Между тем МВД Украины выпустило официальное сообщение об убийстве мужчины 1977 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. При этом имя убитого не уточняется.
МВД Украины: «ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался. Погибший — гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов».
Отметим, что Аркадий Бабченко с августа 2017 года постоянно проживал в Киве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.
Сразу после этого в соцсетях появились сообщения, что до больницы его довезти не успели: Бабченко скончался по дороге. Также уточняется, что в журналиста стреляли в его квартире на Никольско-Слободской улице.
Также сообщается, что смерть Бабченко подтвердил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.
Между тем МВД Украины выпустило официальное сообщение об убийстве мужчины 1977 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. При этом имя убитого не уточняется.
МВД Украины: «ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался. Погибший — гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов».
Отметим, что Аркадий Бабченко с августа 2017 года постоянно проживал в Киве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.
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