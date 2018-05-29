В Петербурге открылся первый музей оловянного солдатика

В городе на Неве появилось место, где взрослый почувствует себя ребенком, а ребенок — взрослым.

На Кирочной улице открылся первый в России музей оловянного солдатика. Сотрудники признаются, что хотели создать его давно. Ведь такому важному культурному феномену посвящены рассказы, марши, оперы и балеты, а научного учреждения до сих пор не было.



Сейчас в шести залах посетителям покажут все виды солдатиков — портретные и панорамные, плоские и объемные фигурки. По словам хранителей экспозиции, за века развития этой детской игрушки несильно изменился процесс ее изготовления. Лишь формочки для отливки стали разнообразнее.



Мастера воссоздали легендарный переход Суворова через Альпы, эпизоды Великой Отечественной войны. Причем многие сцены, как например, последний парад императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле, выполнены с элементами интерактива.



Кураторы музея намекнули, что выставки будут так же интересны и девочкам. В одном из залов покажут сказку про Оловянного солдатика Ганса Христиана Андерсена.