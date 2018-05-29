Посольство РФ обвинило Лондон в немотивированных задержаниях российских детей

Российские дипломаты предупредили россиян, которые решили отправить детей в Великобританию.
Как рассказали в посольстве РФ в Лондоне, за последнее время произошло уже несколько случаев, когда британские пограничники задерживали и допрашивали несовершеннолетних россиян, прибывших в страну без взрослых.
Самый вопиющий случай произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Там пограничники задержали и поместили в изолированную комнату российского ребенка, который прибыл в Великобританию с визой и согласием родителей на выезд без сопровождения. После этого у юного россиянина отобрали все личные вещи, в том числе любые средства связи.
Ребенка из России более 12 часов продержали в комнате центра задержания, предназначенной для взрослых, и трижды допросили. При этом к ребенку не пускали встречающего родственника и сотрудников посольства, а родителей уведомили о случившемся почти через 9 часов после задержания. Свои действия пограничники объясняли отсутствием уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании. Позднее погранслужба решила отправить ребенка в Москву ночным рейсом.
В связи с этим посольство РФ в Лондоне обвинило Великобританию в дискриминации российских граждан и немотивированных задержаниях и допросах несовершеннолетних россиян.
Также дипломаты призвали родителей учитывать риски при планировании путешествий детей в Великобританию и внимательно проверять документы при невозможности отложить поездку.
Самый вопиющий случай произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Там пограничники задержали и поместили в изолированную комнату российского ребенка, который прибыл в Великобританию с визой и согласием родителей на выезд без сопровождения. После этого у юного россиянина отобрали все личные вещи, в том числе любые средства связи.
Ребенка из России более 12 часов продержали в комнате центра задержания, предназначенной для взрослых, и трижды допросили. При этом к ребенку не пускали встречающего родственника и сотрудников посольства, а родителей уведомили о случившемся почти через 9 часов после задержания. Свои действия пограничники объясняли отсутствием уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании. Позднее погранслужба решила отправить ребенка в Москву ночным рейсом.
В связи с этим посольство РФ в Лондоне обвинило Великобританию в дискриминации российских граждан и немотивированных задержаниях и допросах несовершеннолетних россиян.
Также дипломаты призвали родителей учитывать риски при планировании путешествий детей в Великобританию и внимательно проверять документы при невозможности отложить поездку.
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