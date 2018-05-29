Уникальные селфи и пейзажи снимут петербуржцы на Фестивале ЗСД

2 июня впервые спортивная эстафета пройдет на территории скоростной автомобильной магистрали. В ней примут участие тысячи велосипедистов и бегунов.
Шанс заснять новые открыточные виды Петербурга, не создавая при этом аварийной ситуации, выпадет петербуржцам на Фестивале ЗСД. На спортивный эксперимент решились комитет по туризму и компания-оператор скоростной трассы.
Вечером 2 июня участники смогут пробежаться или прокатиться по магистрали на велосипеде. Для этого Центральный участок впервые с запуска движения частично перекроют для автомобилей. Надо отметить, что спортсменам предстоит преодолеть немалую дистанцию: для пеших атлетов 10 километров и 20 для тех, кто выберет велосипед.
Организаторы хотя и обещают компенсировать физические затраты панорамами Финского залива на закате, рекомендуют тщательно подготовиться к марафону.
Забег и велопробег организаторы задумали не только как спортивное событие, но и как арт-перформанс. Они надеются, что яркая экипировка и декорированные велосипеды создадут эффект цветной волны, которая пронесется по Центральному участку ЗСД.
Вечером 2 июня участники смогут пробежаться или прокатиться по магистрали на велосипеде. Для этого Центральный участок впервые с запуска движения частично перекроют для автомобилей. Надо отметить, что спортсменам предстоит преодолеть немалую дистанцию: для пеших атлетов 10 километров и 20 для тех, кто выберет велосипед.
Организаторы хотя и обещают компенсировать физические затраты панорамами Финского залива на закате, рекомендуют тщательно подготовиться к марафону.
Забег и велопробег организаторы задумали не только как спортивное событие, но и как арт-перформанс. Они надеются, что яркая экипировка и декорированные велосипеды создадут эффект цветной волны, которая пронесется по Центральному участку ЗСД.
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