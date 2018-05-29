Во дворе частного дома под Петербургом откопали авиабомбу

Артиллерийский снаряд обнаружили в поселке Володарский при прокладке водопровода к дому Татьяны Чекалиной.

Решение провести водопровод для пенсионерки из поселка Володарский обернулось риском для жизни. Во дворе своего дома она обнаружила авиационную бомбу времен Второй мировой войны.



Накануне в Красносельском районе города неподалеку от Константиновского дворца рабочие рыли траншею экскаватором и на двухметровой глубине обнаружили 60-сантиметровый снаряд, который чудом не сдетонировал от удара ковша.



Сотрудники ОМОНа, приехавшие вместе с полицией, заявили, что бомбами не занимаются, и передали заявку военным. Но уже сутки эхо войны так и лежит на участке, снаряд только накрыли, обезопасив от прямых солнечных лучей.



Сейчас 152-миллиметровый артиллерийский снаряд оставлен под охрану полиции. Вскоре его передадут саперам для уничтожения.



Пенсионерка уже написала письмо министру обороны. Однако соседи успокоили владелицу взрывоопасного участка, что это не первый прецедент для района ожесточенный боев за оборону Ленинграда.



Судя по всему, снаряд упал плашмя и поэтому долежал до наших дней, не взорвавшись. В свою очередь офицеры пообещали, что саперы Западного военного округа точно приедут к вечеру, сославшись на то, что по городу и области у них всего одна машина. И специалисты сейчас обезвреживают то наследие войны, которое нашли еще до экономического форума.