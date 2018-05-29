    Британцы ломали себе руки и ноги в погоне за сырной головой: видео. Великобритания, спортивные травмы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританцы ломали себе руки и ноги в погоне за сырной головой: видео

    Британцы ломали себе руки и ноги в погоне за сырной головой: видео

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    Британцы ломали себе руки и ноги в погоне за сырной головой: видео

    Британцы ломали себе руки и ноги в погоне за сырной головой: видео

    Британцы ломали себе руки и ноги в погоне за сырной головой: видео

      Победители гонки, которая прошла в Великобритании, получили награду сыром.

      Участникам нужно было поймать катящуюся с горки сырную голову. Задача — для сильных духом. Травмы в этом виде спорта — обычное дело, поэтому внизу всегда дежурят медики. Их помощь понадобилась и победительнице женской гонки. В погоне за головкой сыра женщина, как и большинство остальных участников, просто катилась кубарем с горы, но делала это быстрее остальных.

      Полиция и местные власти время от времени пытаются запретить соревнования. Но искоренить традицию, которой более двухсот лет, не так-то просто.

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