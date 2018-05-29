    Пассажира из Грузии сняли с рейса в Ростове-на-Дону из-за неудачной шутки

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    Пассажира из Грузии сняли с рейса в Ростове-на-Дону из-за неудачной шутки

    Пассажира из Грузии сняли с рейса в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> <nobr>из-за</nobr> неудачной шутки

    Рейс авиакомпании «Победа» из Ростова-на-Дону пришлось задержать из-за пассажира, пошутившего о бомбе в сумке.

    Инцидент произошел по время посадки в самолет, который должен был отправиться в Тбилиси. Когда пассажиры поднимались по трапу, одного из мужчин попросили показать, что находится в его большой сумке. Пассажир же ответил, что у него «здесь ничего нет, кроме бомбы».

    После этого на место вызвали полицейских и кинологов, которые проверили самолет. Пассажира досмотрели и сняли с рейса. Самолет же в итоге был задержан на 35 минут.

    Как сообщает «Интерфакс», автором неуместной шутки стал гражданин Грузии. Он был доставлен в дежурную часть.

    Отметим, что ранее сегодня стало известно о похожем ЧП на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Из-за пассажира, заявившего о том, что в его ручной клади находится бомба, в самолете поднялась паника. В результате пострадали 11 человек.

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