Пассажира из Грузии сняли с рейса в Ростове-на-Дону из-за неудачной шутки

Рейс авиакомпании «Победа» из
Ростова-на-Дону пришлось задержать из-за пассажира, пошутившего о бомбе в сумке.
Инцидент произошел по время посадки в самолет, который должен был отправиться в Тбилиси. Когда пассажиры поднимались по трапу, одного из мужчин попросили показать, что находится в его большой сумке. Пассажир же ответил, что у него «здесь ничего нет, кроме бомбы».
После этого на место вызвали полицейских и кинологов, которые проверили самолет. Пассажира досмотрели и сняли с рейса. Самолет же в итоге был задержан на 35 минут.
Как сообщает «Интерфакс», автором неуместной шутки стал гражданин Грузии. Он был доставлен в дежурную часть.
Отметим, что ранее сегодня стало известно о похожем ЧП на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Из-за пассажира, заявившего о том, что в его ручной клади находится бомба, в самолете поднялась паника. В результате пострадали 11 человек.
После этого на место вызвали полицейских и кинологов, которые проверили самолет. Пассажира досмотрели и сняли с рейса. Самолет же в итоге был задержан на 35 минут.
Как сообщает «Интерфакс», автором неуместной шутки стал гражданин Грузии. Он был доставлен в дежурную часть.
Отметим, что ранее сегодня стало известно о похожем ЧП на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Из-за пассажира, заявившего о том, что в его ручной клади находится бомба, в самолете поднялась паника. В результате пострадали 11 человек.
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