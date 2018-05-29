Избран новый руководитель Олимпийского комитета России

Знаменитый саблист Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

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Кандидатуру четырехкратного олимпийского чемпиона поддержали участники Олимпийского собрания, которое состоялось сегодня в Москве.



Поздняков получил 214 голосов или 78,8% (для победы нужно набрать более половины голосов). Прославленного пловца Александра Попова, который был единственным конкурентом Позднякова, поддержали 56 участников собрания.



Ожидается, что главными задачами Станислава Позднякова на новом посту станет восстановление связи с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после череды громких скандалов.



Ранее кандидатуру Позднякова, который был первым вице-президентом ОКР и главой российской делегации на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, поддержали 17 общероссийских спортивных федераций.



На во главе ОКР Поздняков сменил Александра Жукова, который решил покинуть пост из-за загруженности по работе в качестве первого вице-спикера Госдумы. Теперь он стал почетным президентом Олимпийского комитета России. Отметим, что с отставкой Жукова Россия автоматически потеряла место в МОК.

