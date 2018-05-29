В Ленобласти прокуроры заинтересовались видео из заброшенной больницы

По записи решили попасть на прием к главрачу сельской поликлиники прокуроры. Поводом стали сделанные блогерами скандальные кадры.

На записи видно, что архив регистратуры забит амбулаторными картами пациентов. В гардеробе — пусто, но на столах — медицинские брошюры, штампы, документы. Кажется, что это самое обычное медучреждение, из которой по чьей-то воле вдруг исчезли все посетители и персонал. Это что-то вроде зоны отчуждения.



В надзорном ведомстве заинтересовались путешествием блогера Антона по заброшенной больнице, посчитав, что это незаконное проникновение на территорию охраняемого объекта. Однако поклонник зданий с историей говорит, что здание никто не охранял: чтобы попасть туда, особых усилий ему и его напарнику прикладывать не пришлось.



По мнению сталкера, привлечь к ответственности не мешало бы руководство больницы. Разве можно вот так бросить медицинские документы? Как же врачебная тайна? Ведь это истории болезней сотней пациентов. И карточки подлежат обязательной утилизации. Даже если не истек их срок хранения, то архив должен лежать уже точно не в стенах заброшенного корпуса.



Не исключено, что на вопросы сотрудников прокуратуры придется ответить как медикам, которые попросту забыли про бесхозное оборудование и амбулаторные карты селян, так и сталкерам, которые все же незаконно проникли внутрь. А вот какое наказание их ждет? Диагноз, вероятнее всего, будет ставить уже суд.

