«Примаковские чтения» собрали политиков и экспертов из 22 стран

Отношения России и стран Запада, ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине обсуждают участники «Примаковских чтений».

На международный форум съехались эксперты и политики из 22 стран. Главная тема в этот раз — «Риски нестабильного миропорядка». Участники подчеркивают. что традиционная дипломатия постепенно уходит в прошлое.



Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Буквально сыплются бездоказательные обвинения, искажаются факты, создается информационный шум, который заглушает любые альтернативные точки зрения. Кроме того, в ходу ругань, оскорбления, причем выплескиваются такие лихие выражения, которые еще несколько лет назад можно было услышать только в хорошо разогретой компании».



«Примаковские чтения», как понятно из названия, посвящены памяти Евгения Примакова — выдающегося дипломата, политика и ученого. Впервые их провели в 2015 году.