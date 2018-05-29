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    «Примаковские чтения» собрали политиков и экспертов из 22 стран. войны и вооруженные конфликты, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Примаковские чтения» собрали политиков и экспертов из 22 стран

    «Примаковские чтения» собрали политиков и экспертов из 22 стран

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    «Примаковские чтения» собрали политиков и экспертов из 22 стран

    «Примаковские чтения» собрали политиков и экспертов из 22 стран

      Отношения России и стран Запада, ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине обсуждают участники «Примаковских чтений».

      На международный форум съехались эксперты и политики из 22 стран. Главная тема в этот раз — «Риски нестабильного миропорядка». Участники подчеркивают. что традиционная дипломатия постепенно уходит в прошлое.

      Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Буквально сыплются бездоказательные обвинения, искажаются факты, создается информационный шум, который заглушает любые альтернативные точки зрения. Кроме того, в ходу ругань, оскорбления, причем выплескиваются такие лихие выражения, которые еще несколько лет назад можно было услышать только в хорошо разогретой компании».

      «Примаковские чтения», как понятно из названия, посвящены памяти Евгения Примакова — выдающегося дипломата, политика и ученого. Впервые их провели в 2015 году.

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