Игроки в покер собрались в Сочи на крупнейший в мире турнир

Крупнейший в мире турнир по покеру стартовал в Сочи. В город съехались тысячи любителей этой карточной игры, чтобы сразиться за главный приз, который составит почти 20 миллионов рублей. При этом общий призовой фонд соревнований превышает четверть миллиарда. Но настоящие профессионалы борются не за гонорар, а за особенный трофей — золотой перстень.

140 Сочи

Более полутора тысяч участников со всей планеты, общая гарантия выигрыша 252 миллионов рублей. Впервые Россия принимает настолько престижный и масштабный покерный турнир. Эта серия знаменита тем, что проводится в Лас-Вегасе и лучших казино мира. Из всех игорных зон нашей страны, организаторы выбрали именно Сочи.



Нил Барретт, оргкомитет турнира: «Сочи — прекрасный город. Здесь есть море, горы, потрясающий воздух. Это одно из лучших мест в России и мире. На наших турнирах в России мы ожидаем много игроков из Канады, Китая, США и Европы».



Это вам не давно уже набившие оскомину интернет-рекламы «я трачу и не плачу», «а как поднять бабла» или «я просто скачал приложение на мобильник». Здесь все очень серьезно. Чтобы принять участие в турнире, нужно либо заплатить взнос в размере 60 с лишним тысяч рублей, либо, как в спорте пройти серьезные отборочные соревнования. Михаил — лучший российский игрок в мире и комментатор. В покере он — как Мессии в футболе, Овечкин в хоккее или Леброн в баскетболе. Он говорит, что это уже давно не азартная игра.



Михаил Семин, комментатор покерных турниров: «Проводились исследования в МГУ и Гарварде. По всему миру. Не раз доказали математики, что покер — это интеллектуальная игра с элементами мастерства. У нас есть около 100 игроков, которых в мире боятся, их уважают, с ними не хотят играть».



Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, созданный Голливудом образ покера сильно отличается от реальности. Мухлевать, жульничать и благодаря этому сорвать куш тут не получится, да и по киношному блефовать со слабой картой вряд ли кто станет. Здесь математический расчет и психология. Профессиональные игроки пытаются читать друг друга по мимике и движениям, поэтому за столом многие в очках и капюшонах.



Анатолий Филатов, игрок в покер: «Это все есть, но не так ярко, как фильмах преподносится. В жизни все по-другому. Бывает, что тебе кажется, что человек блефует, у него руки трясутся, а на самом деле ему два туза пришли. Ты делаешь какое-то действие и ошибаешься. Так бывает».



Турнир длится несколько дней. Как говорят игроки, денежный приз — не самое важное. Здесь бьются за признание и трофеи. Чемпионский перстень — одна из самых престижных наград в мире покера. Всего их 7, сделаны они их золота. На протяжении всего турнира перстни находятся под круглосуточной охраной. Победитель главного турнира получит перстень со своей фамилией и денежный приз — 18 миллионов рублей.