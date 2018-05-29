Полиция рассматривает стрельбу в Льеже как теракт

Двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены этим утром в Льеже. Стрелявший уничтожен ответным огнем. Полицейские начали расследование.
Стрельба в Льеже началась утром в центре города во время обычной полицейской процедуры проверки документов, сообщает бельгийская Le Soir. Мужчина, у которого попросили предъявить паспорт, внезапно выхватил у одного из полицейских оружие и начал стрелять.
По данным местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вооруженный мужчина кричал «Аллах акбар!» Он застрелил двух полицейских и прохожего, потом забежал в лицей, где проходили занятия, по пути захватив заложницу. Полицейские настигли преступника в вестибюле учебного заведения и ликвидировали, заложница не пострадала.
В ходе перестрелки были ранены двое стражей порядка.
Телеканал RTBF сообщил, что полиция начала расследование. В качестве основной версии рассматривается террористический акт.
По данным местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вооруженный мужчина кричал «Аллах акбар!» Он застрелил двух полицейских и прохожего, потом забежал в лицей, где проходили занятия, по пути захватив заложницу. Полицейские настигли преступника в вестибюле учебного заведения и ликвидировали, заложница не пострадала.
В ходе перестрелки были ранены двое стражей порядка.
Телеканал RTBF сообщил, что полиция начала расследование. В качестве основной версии рассматривается террористический акт.
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