    Украина блокирует НТВ.Ru и другие сайты российских СМИ

    Полиция рассматривает стрельбу в Льеже как теракт

    комментировать
    • Фото: VICTORJ_FR / twitter.com
    Полиция рассматривает стрельбу в Льеже как теракт

    Полиция рассматривает стрельбу в Льеже как теракт

    Полиция рассматривает стрельбу в Льеже как теракт
  • Фото: VICTORJ_FR / twitter.com

    • Двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены этим утром в Льеже. Стрелявший уничтожен ответным огнем. Полицейские начали расследование.

    Стрельба в Льеже началась утром в центре города во время обычной полицейской процедуры проверки документов, сообщает бельгийская Le Soir. Мужчина, у которого попросили предъявить паспорт, внезапно выхватил у одного из полицейских оружие и начал стрелять.

    По данным местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вооруженный мужчина кричал «Аллах акбар!» Он застрелил двух полицейских и прохожего, потом забежал в лицей, где проходили занятия, по пути захватив заложницу. Полицейские настигли преступника в вестибюле учебного заведения и ликвидировали, заложница не пострадала.

    В ходе перестрелки были ранены двое стражей порядка.

    Телеканал RTBF сообщил, что полиция начала расследование. В качестве основной версии рассматривается террористический акт.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru