Сгоревший вертолет с выжившими людьми обнаружен в лесу в Забайкалье

Вертолет
Ми-2, пропавший в Забайкалье, найден, экипаж по предварительным данным, не пострадал
Пропавший вертолет ДОСААФ обнаружили лесники в Кыринском районе Забайкалья. Находившиеся на борту три человека — руководитель аэроклуба ДОСААФ Олег Корсаков и два сотрудника Сохондинского заповедника — не пострадали, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Выяснилось, что пилоту пришлось совершить вынужденную посадку. Источник в оперативном штабе на месте ЧС подтвердил, что экипаж вертолета жив, однако сама машина сгорела.
Источник в МЧС: «У вертолета в воздухе отказал двигатель. Он совершил жесткую посадку и загорелся. Однако экипажу удалось спастись. Все три человека живы».
Известно, Ми-2 проводил авиапатрулирование района и заброску материалов для строительства смотровой площадки для наблюдения за дикими животными. В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь. На поиски были направлены три воздушных судна и наземные группы.
Выяснилось, что пилоту пришлось совершить вынужденную посадку. Источник в оперативном штабе на месте ЧС подтвердил, что экипаж вертолета жив, однако сама машина сгорела.
Источник в МЧС: «У вертолета в воздухе отказал двигатель. Он совершил жесткую посадку и загорелся. Однако экипажу удалось спастись. Все три человека живы».
Известно, Ми-2 проводил авиапатрулирование района и заброску материалов для строительства смотровой площадки для наблюдения за дикими животными. В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь. На поиски были направлены три воздушных судна и наземные группы.
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