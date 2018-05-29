СМИ: Россия и Израиль договорились о размещении сирийских войск на границе

Израиль после переговоров с участием России согласился допустить к своим границам правительственные войска Сирии, сообщил источник.
По данным израильских СМИ, теперь сирийские войска будут размещаться у северной границы Израиля.
При этом отмечается, что во время переговоров представители России пообещали, что у израильских границ не будут размещаться отряды Ирана и ливанского движения «Хезболлах».
Между тем замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что ничего не знает о договоренностях между Россией и Израилем по границе, передает РИА Новости.
Район у израильско-сирийской границы входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Ранее Сергей Лавров говорил, что на южной границе Сирии должны размещаться только правительственные войска при отводе всех несирийских сил.
Отметим, что ранее Израиль обвинял Иран в обстреле своих позиций на Голанских высотах. В ответ израильская авиация наносила удары по объектам в Сирии. Так, в ночь на 10 мая 28 израильских самолетов выпустили по различным районам САР около 60 ракет класса «воздух-поверхность» и более 10 тактических ракет класса «земля-земля». По информации Минобороны РФ, более половины ракет было сбито ПВО Сирии.
При этом отмечается, что во время переговоров представители России пообещали, что у израильских границ не будут размещаться отряды Ирана и ливанского движения «Хезболлах».
Между тем замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что ничего не знает о договоренностях между Россией и Израилем по границе, передает РИА Новости.
Район у израильско-сирийской границы входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Ранее Сергей Лавров говорил, что на южной границе Сирии должны размещаться только правительственные войска при отводе всех несирийских сил.
Отметим, что ранее Израиль обвинял Иран в обстреле своих позиций на Голанских высотах. В ответ израильская авиация наносила удары по объектам в Сирии. Так, в ночь на 10 мая 28 израильских самолетов выпустили по различным районам САР около 60 ракет класса «воздух-поверхность» и более 10 тактических ракет класса «земля-земля». По информации Минобороны РФ, более половины ракет было сбито ПВО Сирии.
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