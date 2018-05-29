Житель Омска до смерти избил мать из-за кота

Ранее судимый житель Омска подозревается в убийстве собственной
81-летней матери.
По данным следствия, 48-летний местный житель в квартире на улице Бородина жестоко избил пенсионерку, заступившуюся за кота, которого мужчина хотел выгнать из дома.
Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Врачи несколько недель боролись за ее жизнь, однако спасти пенсионерку не смогли.
Подозреваемый, который ранее был судим за аналогичное преступление, задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте, сообщили в управлении СК по Омской области.
Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Врачи несколько недель боролись за ее жизнь, однако спасти пенсионерку не смогли.
Подозреваемый, который ранее был судим за аналогичное преступление, задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте, сообщили в управлении СК по Омской области.
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