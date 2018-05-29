    Житель Омска до смерти избил мать из-за кота

    2 комментария

    Житель Омска до смерти избил мать из-за кота

    Житель Омска до смерти избил мать <nobr>из-за</nobr> кота

    Ранее судимый житель Омска подозревается в убийстве собственной 81-летней матери.

    По данным следствия, 48-летний местный житель в квартире на улице Бородина жестоко избил пенсионерку, заступившуюся за кота, которого мужчина хотел выгнать из дома.

    Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Врачи несколько недель боролись за ее жизнь, однако спасти пенсионерку не смогли.

    Подозреваемый, который ранее был судим за аналогичное преступление, задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте, сообщили в управлении СК по Омской области.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru