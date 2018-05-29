Путин предоставил гражданство РФ американскому бойцу Монсону

Легендарный американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон официально получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Текст указа, подписанного 28 мая, опубликован на портале правовой информации. В нем сказано: «Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки».
Монсон давно известен любовью к нашей стране, и эта любовь проснулась не внезапно. Сначала появилось прозвище — Снеговик. Монсон давил на ринге своих противников, становясь все больше и сильнее. Потом он увидел снежную Москву и вскоре стал драться в России чаще, чем на родине. Документы на получение российского гражданства он подал в 2014 году.
У Монсона есть татуировки с символами России, среди которых слова «свобода» и «солидарность», изображение серпа и молота на левой голени, красно-черная звезда на груди, а также изображение монумента «Родина-мать» на левой ноге. Боец не раз выходил на бои под гимн Советского Союза.
Отметим также, что в 2016 году Джефф Монсон получил гражданство самопровозглашенной Луганской народной республики.
Монсон давно известен любовью к нашей стране, и эта любовь проснулась не внезапно. Сначала появилось прозвище — Снеговик. Монсон давил на ринге своих противников, становясь все больше и сильнее. Потом он увидел снежную Москву и вскоре стал драться в России чаще, чем на родине. Документы на получение российского гражданства он подал в 2014 году.
У Монсона есть татуировки с символами России, среди которых слова «свобода» и «солидарность», изображение серпа и молота на левой голени, красно-черная звезда на груди, а также изображение монумента «Родина-мать» на левой ноге. Боец не раз выходил на бои под гимн Советского Союза.
Отметим также, что в 2016 году Джефф Монсон получил гражданство самопровозглашенной Луганской народной республики.
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