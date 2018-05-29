Цены на бензин и проблемы с мусором: опубликованы первые вопросы для прямой линии с Путиным

Первые вопросы президенту России Владимиру Путину опубликованы на сайте проекта «Прямая линия», они касаются проблем науки, экономики, социального обеспечения и
коммунально-бытового обслуживания населения, а также экологии.
В частности, один из первых поступивших на обработку вопросов для «Прямой линии» затрагивает создание нового ведомства — Министерства науки и просвещения. Россиян интересует, планируется ли создание научно-образовательных центров, а также активная интеграция вузов и институтов Академии наук России.
На специальном сайте мероприятия опубликованы вопросы о росте цен на бензин, обеспечении жильем молодых семей и увеличении пенсионного возраста.
Одним из первых задал вопрос и житель деревни Свистягино Воскресенского района Московской области. Он просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.
Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Ранее в Кремле отмечали, что в этом году при проведении мероприятия предусмотрены ряд технологических новаций и более широкий географический охват.
На специальном сайте мероприятия опубликованы вопросы о росте цен на бензин, обеспечении жильем молодых семей и увеличении пенсионного возраста.
Одним из первых задал вопрос и житель деревни Свистягино Воскресенского района Московской области. Он просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.
Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Ранее в Кремле отмечали, что в этом году при проведении мероприятия предусмотрены ряд технологических новаций и более широкий географический охват.
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