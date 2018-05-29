Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    В Канаде эвакуировали 1,8 тысячи гостей и участников театрального фестиваля

    комментировать
    • Фото: Keith Tomasek / twitter.com
    В Канаде эвакуировали 1,8 тысячи гостей и участников театрального фестиваля

    В Канаде эвакуировали 1,8 тысячи гостей и участников театрального фестиваля

    В Канаде эвакуировали 1,8 тысячи гостей и участников театрального фестиваля
  • Фото: Keith Tomasek / twitter.com

    • Канадская полиция проверяет информацию о взрывном устройстве, которое якобы находится в здании театра в городе Стрэтфорд.

    О происшествии в городе Стрэтфорд (провинция Онтарио) сообщил телеканал CTV. В полиции Стрэтфорда заявили, что перед началом спектаклей неизвестный позвонил по телефону правоохранителям и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в месте проведения театрального фестиваля.

    Из зданий театров «Фестивал» и «Эйвон» были эвакуированы более 1,8 тысячи человек. Никто не пострадал. На обыски зданий потребовались несколько часов. В полиции объяснили это большим размером зданий театров и множеством расположенных в них подсобных помещений.

    Сейчас осмотр театральных зданий продолжается. На месте работают кинологи с собаками, следователи, прибыли и саперы. Улицы вокруг места проведения фестиваля оцеплены. А полиция разместила обращение с призывом к горожанам объезжать район происшествия.




    Театральный фестиваль в Стрэтфорде проводится с 1952 года. Сегодня он должен был открыться постановкой пьесы Шекспира «Буря».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru