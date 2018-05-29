В Канаде эвакуировали 1,8 тысячи гостей и участников театрального фестиваля

Канадская полиция проверяет информацию о взрывном устройстве, которое якобы находится в здании театра в городе Стрэтфорд.
О происшествии в городе Стрэтфорд (провинция Онтарио) сообщил телеканал CTV. В полиции Стрэтфорда заявили, что перед началом спектаклей неизвестный позвонил по телефону правоохранителям и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в месте проведения театрального фестиваля.
Из зданий театров «Фестивал» и «Эйвон» были эвакуированы более 1,8 тысячи человек. Никто не пострадал. На обыски зданий потребовались несколько часов. В полиции объяснили это большим размером зданий театров и множеством расположенных в них подсобных помещений.
Сейчас осмотр театральных зданий продолжается. На месте работают кинологи с собаками, следователи, прибыли и саперы. Улицы вокруг места проведения фестиваля оцеплены. А полиция разместила обращение с призывом к горожанам объезжать район происшествия.
Театральный фестиваль в Стрэтфорде проводится с 1952 года. Сегодня он должен был открыться постановкой пьесы Шекспира «Буря».
Из зданий театров «Фестивал» и «Эйвон» были эвакуированы более 1,8 тысячи человек. Никто не пострадал. На обыски зданий потребовались несколько часов. В полиции объяснили это большим размером зданий театров и множеством расположенных в них подсобных помещений.
Сейчас осмотр театральных зданий продолжается. На месте работают кинологи с собаками, следователи, прибыли и саперы. Улицы вокруг места проведения фестиваля оцеплены. А полиция разместила обращение с призывом к горожанам объезжать район происшествия.
@SPSmediaoffice is at the Festival theater after a threat was received to the property. Both the Avon theater and the Festival have been evacuated as a precaution. Officers are on scene. Please stay away from the festival and upper queens and in the area of the Avon theater.— Stratford Police Service (@SPSmediaoffice) 28 мая 2018 г.
Театральный фестиваль в Стрэтфорде проводится с 1952 года. Сегодня он должен был открыться постановкой пьесы Шекспира «Буря».
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