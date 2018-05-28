В Минобороны назвали глупостью сообщения о Су-34, перехвативших израильские F-16 над Ливаном

В Минобороны ответили на сообщения о том, что самолеты ВКС РФ якобы перехватили два израильских истребителя в воздушном пространстве Ливана.
В военном ведомстве подчеркнули, что Су-34, которые входят в состав российской авиагруппы в Сирии, не используются для перехвата и не выполняют задачи в небе над Ливаном.
Сообщения же о перехвате израильских самолетов в Минобороны назвали «дилетантской глупостью», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня израильские СМИ заявили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 якобы осуществили перехват двух истребителей F-16 ВВС Израиля, несмотря на действующее соглашение о предотвращении конфликтов в небе. В результате израильские самолеты были вынуждены изменить свой курс. При этом утверждалось, что перехват произошел в воздушном пространстве Ливана.
Сообщения же о перехвате израильских самолетов в Минобороны назвали «дилетантской глупостью», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня израильские СМИ заявили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 якобы осуществили перехват двух истребителей F-16 ВВС Израиля, несмотря на действующее соглашение о предотвращении конфликтов в небе. В результате израильские самолеты были вынуждены изменить свой курс. При этом утверждалось, что перехват произошел в воздушном пространстве Ливана.
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