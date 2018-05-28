В Москве задержан мужчина, отобравший холодильник у своей 91-летней бабушки

Столичные полицейские задержали жителя Подмосковья, ограбившего свою бабушку — мужчина, угрожая пенсионерке, вынес из ее квартиры в Можайском районе холодильник.
В полицию о краже сообщила сама пожилая женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице Беловежская пришел 28-летний внук и, угрожая, вынес из квартиры холодильник.
Материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей, сообщили агентству «Москва» в МВД России по Москве.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей, сообщили агентству «Москва» в МВД России по Москве.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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