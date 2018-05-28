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    Смольный выделил 5 млн рублей на компенсации пострадавшим при взрыве в универсаме. Санкт-Петербург, взрывы, магазины, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмольный выделил 5 млн рублей на компенсации пострадавшим при взрыве в универсаме

    Смольный выделил 5 млн рублей на компенсации пострадавшим при взрыве в универсаме

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    Смольный выделил 5 млн рублей на компенсации пострадавшим при взрыве в универсаме

    Смольный выделил 5 млн рублей на компенсации пострадавшим при взрыве в универсаме

      Все пострадавшие при декабрьском взрыве в магазине «Перекресток» в ближайшие дни получат компенсации от властей Петербурга.

      Городская администрация выделила еще один миллион рублей на выплаты двоим пострадавшим. Как рассказали в комитете по социальной политике, от пострадавших принято 16 заявлений на материальную помощь. Остальные деньги уже получили. Общая сумма выплат составит 5 млн рублей. Всего при взрыве пострадали 18 человек.

      Напомним: взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте произошел в конце декабря 2017 года. В одной из ячеек камеры хранения сдетонировала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Подозреваемый в организации и исполнения теракта Дмитрий Лукьяненко арестован.

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