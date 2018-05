Учительница в США прославилась, исправив ошибки в письме с подписью Трампа

Американка отметила, что письмо написал сотрудник Белого дома, однако на документе стояла подпись американского президента Дональда Трампа. В интервью US News and World Report Ивонн Мейсон заявила, что никогда еще не получала письмо «с таким большим количеством глупых ошибок».Пенсионерка рассказала, что еще в феврале написала президенту письмо, в котором призвала Трампа встретиться с членами семей погибших во время стрельбы в школе во Флориде. И получила ответ из Белого дома.Учительница отметила многочисленные орфографические неточности, например, постоянное написание с большой буквы таких существительных, как «страна», «федеральный», «президент» и «государство», которые не являются именами собственными. Мейсон исправила 11 случаев неверного употребления заглавных букв. Кроме того, она указала на множество стилистических повторов в послании, от чего, по мнению Мейсон, страдает ясность изложения. Американка раскритиковала и то, что не получила прямого ответа на свой вопрос.Учительница заявила СМИ, что в средней школе поставила бы за такую «работу» оценку C или D (соответствуют российской «тройке» или «тройке с минусом»).Запись Мейсон набрала тысячи репостов в соцсетях. Однако многие указали пенсионерке, что она тоже ошибается, и слово, например, «президент» в правительственных документах принято писать с прописной буквы.Известно, что предыдущий «проект» Ивонн Мейсон заключался в том, что отправить Дональду Трампу 365 открыток «на каждый день». Таким образом, заявляла женщиа, она участвует в демократическом управлении государством, передает РИА Новости