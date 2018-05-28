Петербургских инвалидов накажут рублем за непостроенную автошколу

Арбитражный суд Петербурга обязал общественную организацию инвалидов «Надежда» выплатить комитету по имущественным отношениям 850 тысяч рублей вместо 38 миллионов, заявленных в иске.
Сегодня Арбитражный суд Петербурга лишь частично удовлетворил иск чиновников к общественной организации инвалидов «Надежда». Комитет по имущественным отношениям рассчитывал взыскать с колясочников 38 миллионов 260 тысяч рублей за то, что те не сумели в срок возвести в Купчине здание автошколы для лиц с ограниченными возможностями.
Проект здания был утвержден еще в 2012 году. Шесть лет общественники потратили на поиски места. Город предоставил участок для строительства рядом с Балканской площадью. Главным условием было то, что внушительная часть будущего здания будет сдаваться в аренду.
На строительные работы отвели год, но времени для того, чтобы честно пройти бюрократические процедуры и договориться о приемлемых условиях кредитования на сумму 100 миллионов рублей, не хватило. Общественникам на колясках помогали лишь обещаниями. В результате от строительства пришлось отказаться.
По решению суда не оправдавшая надежды «Надежда» оказалась должна 850 тысяч рублей, хотя изначально в иске шла речь о 40 миллионах. Будут ли оспаривать вердикт каждая из сторон пока не известно. Учитывая слабую приспособленность дворца правосудия для людей с ограниченными возможностями, над эффективностью новых визитов общественникам придется хорошенько подумать.
Проект здания был утвержден еще в 2012 году. Шесть лет общественники потратили на поиски места. Город предоставил участок для строительства рядом с Балканской площадью. Главным условием было то, что внушительная часть будущего здания будет сдаваться в аренду.
На строительные работы отвели год, но времени для того, чтобы честно пройти бюрократические процедуры и договориться о приемлемых условиях кредитования на сумму 100 миллионов рублей, не хватило. Общественникам на колясках помогали лишь обещаниями. В результате от строительства пришлось отказаться.
По решению суда не оправдавшая надежды «Надежда» оказалась должна 850 тысяч рублей, хотя изначально в иске шла речь о 40 миллионах. Будут ли оспаривать вердикт каждая из сторон пока не известно. Учитывая слабую приспособленность дворца правосудия для людей с ограниченными возможностями, над эффективностью новых визитов общественникам придется хорошенько подумать.
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