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    Петербургских инвалидов накажут рублем за непостроенную автошколу. Санкт-Петербург, инвалиды, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургских инвалидов накажут рублем за непостроенную автошколу

    Петербургских инвалидов накажут рублем за непостроенную автошколу

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    Петербургских инвалидов накажут рублем за непостроенную автошколу

    Петербургских инвалидов накажут рублем за непостроенную автошколу

      Арбитражный суд Петербурга обязал общественную организацию инвалидов «Надежда» выплатить комитету по имущественным отношениям 850 тысяч рублей вместо 38 миллионов, заявленных в иске.

      Сегодня Арбитражный суд Петербурга лишь частично удовлетворил иск чиновников к общественной организации инвалидов «Надежда». Комитет по имущественным отношениям рассчитывал взыскать с колясочников 38 миллионов 260 тысяч рублей за то, что те не сумели в срок возвести в Купчине здание автошколы для лиц с ограниченными возможностями.

      Проект здания был утвержден еще в 2012 году. Шесть лет общественники потратили на поиски места. Город предоставил участок для строительства рядом с Балканской площадью. Главным условием было то, что внушительная часть будущего здания будет сдаваться в аренду.

      На строительные работы отвели год, но времени для того, чтобы честно пройти бюрократические процедуры и договориться о приемлемых условиях кредитования на сумму 100 миллионов рублей, не хватило. Общественникам на колясках помогали лишь обещаниями. В результате от строительства пришлось отказаться.

      По решению суда не оправдавшая надежды «Надежда» оказалась должна 850 тысяч рублей, хотя изначально в иске шла речь о 40 миллионах. Будут ли оспаривать вердикт каждая из сторон пока не известно. Учитывая слабую приспособленность дворца правосудия для людей с ограниченными возможностями, над эффективностью новых визитов общественникам придется хорошенько подумать.

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