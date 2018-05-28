Опера, балет и танцы: в честь 315-летия Петербургу подарили «Классику на Дворцовой»

Посвященный юбилею города на Неве концерт сделали похожим на оупен-эйр . Представили не только классический театральный репертуар, но и Кубок ЧМ по футболу.

Зажигательная «Тарантелла» Россини не могла не разогреть в начале концерта этот огромный зал на Дворцовой площади. Солисты балета театра Якобсона, выкатив телегу, моментально превратили оупен-эйр в спектакль под открытым небом. Как признался исполнитель, тенор Венской оперы, такой энергетики он не ощущал давно.



Павел Колгатин, тенор, солист Венской оперы: «Публика на оупен-эйр особенная. Не как в театре, не как в концертном зале. Она состоит в большинстве своем из обычных людей, у которых порой нет возможности прийти в театр».



Поэтому романс Неморино из «Любовного напитка» Доницетти прозвучал особенно пронзительно. Та самая публика, казалось, ловила каждую ноту восходящей звезды оперного мира. Настоящим подарком стало появление знаменитого тенора Роберто Аланьи, который, оказывается, ценит меткие голы и желает футболистам также точно попадать в ворота как и певцы в ноты.



Александра Кужак, сопрано: « Вы, русские, должны гордиться своей способностью ценить классическую музыку. Это невероятно чувствуется в России».



Застольная из «Травиаты» Жермона и Валери стала в этот вечер несколько символичной. Герои оперы Верди словно приветствовали прибытие первых гостей чемпионата мира по футболу и его главный трофей. Бразильский футболист Жилберта Силва, представивший золотой кубок, оказался среди гостей классического концерта.



Латиноамериканские танцы под неподражаемую французскую мелодию «Тико Тико» добавили темперамента и фееричности карнавала.



В этом году сделали совершенно неожиданное видеооформление концерта. На парадную лестницу организаторы добавили мониторы. Таким образом симфонический оркестр вместе с дирижером буквально утопает в иллюзорной картинке. Кстати, видеоконтент в этом году создавала международная команда из трех стран, передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.