Домашний кот сдал злостного алиментщика судебным приставам

Кот помог сотрудникам новгородского УФССП найти в квартире неплательщика алиментов.
Изначально судебных приставов встретила сожительница мужчины, который задолжал на содержание троих детей более 800 тысяч рублей. Женщина заявила, что сожителя дома нет и пригласила визитеров пройти в квартиру, чтобы убедиться в этом лично. Осмотрев квартиру, сотрудники ведомства отметили странное поведение домашнего кота.
Управление судебных приставов по Новгородской области: «Внимание приставов привлек кот, который пристально и даже с некоторым удивлением смотрел под диван. Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном».
Чтобы извлечь должника, пришлось приподнять спальное место, говорится в сообщении.
В отношении мужчины был составлен протокол. Ранее должника уже дважды разыскивали и возвращали к выплате алиментов, а также привлекали к уголовной ответственности.
Управление судебных приставов по Новгородской области: «Внимание приставов привлек кот, который пристально и даже с некоторым удивлением смотрел под диван. Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном».
Чтобы извлечь должника, пришлось приподнять спальное место, говорится в сообщении.
В отношении мужчины был составлен протокол. Ранее должника уже дважды разыскивали и возвращали к выплате алиментов, а также привлекали к уголовной ответственности.
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