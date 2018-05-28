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    Домашний кот сдал злостного алиментщика судебным приставам

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    Домашний кот сдал злостного алиментщика судебным приставам

    Домашний кот сдал злостного алиментщика судебным приставам

    Кот помог сотрудникам новгородского УФССП найти в квартире неплательщика алиментов.

    Изначально судебных приставов встретила сожительница мужчины, который задолжал на содержание троих детей более 800 тысяч рублей. Женщина заявила, что сожителя дома нет и пригласила визитеров пройти в квартиру, чтобы убедиться в этом лично. Осмотрев квартиру, сотрудники ведомства отметили странное поведение домашнего кота.

    Управление судебных приставов по Новгородской области: «Внимание приставов привлек кот, который пристально и даже с некоторым удивлением смотрел под диван. Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном».

    Чтобы извлечь должника, пришлось приподнять спальное место, говорится в сообщении.

    В отношении мужчины был составлен протокол. Ранее должника уже дважды разыскивали и возвращали к выплате алиментов, а также привлекали к уголовной ответственности.

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