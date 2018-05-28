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    Актер Энтони Хопкинс назвал алкоголизм «великим даром»

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    • Фото: Reuters © 2018, Danny Moloshok
    Актер Энтони Хопкинс назвал алкоголизм «великим даром»

    Актер Энтони Хопкинс назвал алкоголизм «великим даром»

    Актер Энтони Хопкинс назвал алкоголизм «великим даром»
  • Фото: Reuters © 2018, Danny Moloshok

    • Британский актер Энтони Хопкинс заявил, что рад считать себя алкоголиком, так как это помогает ему в профессии.

    В интервью изданию The Guardian британский и голливудский актер Энтони Хопкинс признался, что считает себя алкоголиком, несмотря на то, что бросил пить еще в 70-е. По словам актера, алкоголизм помог ему оправдать свой бурный темперамент.

    Энтони Хопкинс, актер: «Ты начинаешь перенаправлять свою ярость. Я очень рад, что я алкоголик, — это великий дар, потому что, куда бы я ни шел, эта пропасть со мной. Это вулканическая ярость, и она же — топливо, ракетное топливо. Но, конечно, она может разорвать тебя в клочья и убить».

    По словам Хопкинса, со временем он научился перенаправлять свою ярость в другое русло — творчество.

    Энтони Хопкинс: «Постепенно, с годами, я научился не стремиться угодить всем. Я стал спокойнее. Я бываю нетерпелив, но я стараюсь не судить. Я стараюсь жить сам и давать жить другим. Я не вступаю в споры, не высказываю свое мнение, и думаю, что если так делать, то ярость начинает превращаться во вдохновение».

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