Эксперты назвали самые «наркотические» регионы России

Аналитики федерального проекта «Трезвая Россия» составили первый независимый антинаркотический рейтинг российских регионов.
Российские регионы при составлении рейтинга оценивались по пяти критериям: количеству человек, умерших по связанным с наркотиками причинам, численности стоящих на учете наркоманов, количеству совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений и числу правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В результате самым «наркотическим» регионом России был признан Приморский край, он занял 85-е место в рейтинге. Наибольшие проблемы с наркотиками также обнаружены в Еврейской автономной области — 84-е место и на Сахалине — 83-е место. На 82-м месте — Кемеровская область. Замыкает пятерку «антилидеров» рейтинга Санкт-Петербург — 81-е место.
А самыми чистыми от наркотиков регионами стали Архангельская область — 1-е место, Чукотка — 2-е место и Волгоградская область — 3-е место. В число наиболее благополучных регионов также вошли Чеченская Республика — 4-е место и Республика Мордовия — 5-е место.
Москва находится на 78-м месте.
В результате самым «наркотическим» регионом России был признан Приморский край, он занял 85-е место в рейтинге. Наибольшие проблемы с наркотиками также обнаружены в Еврейской автономной области — 84-е место и на Сахалине — 83-е место. На 82-м месте — Кемеровская область. Замыкает пятерку «антилидеров» рейтинга Санкт-Петербург — 81-е место.
А самыми чистыми от наркотиков регионами стали Архангельская область — 1-е место, Чукотка — 2-е место и Волгоградская область — 3-е место. В число наиболее благополучных регионов также вошли Чеченская Республика — 4-е место и Республика Мордовия — 5-е место.
Москва находится на 78-м месте.
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