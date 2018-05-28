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    Эксперты назвали самые «наркотические» регионы России

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    Эксперты назвали самые «наркотические» регионы России

    Эксперты назвали самые «наркотические» регионы России

    Аналитики федерального проекта «Трезвая Россия» составили первый независимый антинаркотический рейтинг российских регионов.

    Российские регионы при составлении рейтинга оценивались по пяти критериям: количеству человек, умерших по связанным с наркотиками причинам, численности стоящих на учете наркоманов, количеству совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений и числу правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    В результате самым «наркотическим» регионом России был признан Приморский край, он занял 85-е место в рейтинге. Наибольшие проблемы с наркотиками также обнаружены в Еврейской автономной области — 84-е место и на Сахалине — 83-е место. На 82-м месте — Кемеровская область. Замыкает пятерку «антилидеров» рейтинга Санкт-Петербург — 81-е место.

    А самыми чистыми от наркотиков регионами стали Архангельская область — 1-е место, Чукотка — 2-е место и Волгоградская область — 3-е место. В число наиболее благополучных регионов также вошли Чеченская Республика — 4-е место и Республика Мордовия — 5-е место.

    Москва находится на 78-м месте.

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