Домодедовские ястребы защищают самолеты от столкновений с птицами

Число столкновений птиц с самолетами в России за прошлый год увеличилось более чем на треть. Такого роста не было около 10 лет. Специалисты говорят, что птицы привыкают к способам отпугивания, поэтому их надо менять время от времени. К тому же есть один безотказный метод.

Региональные аэропорты часто экономят и на специальных орнитологических службах, которые должны быть, и даже на элементарных средствах защиты от птиц в районе взлетно-посадочной полосы, например, таких, как пропановая пушка, вскоре после выстрелов которой обычно включаются акустические установки, на всю округу разносящие крики раненых птиц.



В столичных аэропортах с дистанционными средствами отпугивания пернатых проблем нет. Но птицы к фальшивым выстрелам, ранениям и любым других техническим обманкам со временем действительно привыкают.



Выручает только проверенный годами способ из арсенала специальной орнитологической службы. Этих птиц журналисты уже прозвали специальным пилотажным отрядом «Домодедовские ястребы». В штате столичного аэропорта они работают уже больше 15 лет. За это время авиационные орнитологи убедились, что лучшего средства в борьбе за безопасное небо пока так и не придумали. Две птицы работают по очереди, график — два через два.



Еще нескольких натренированных ястребов всегда держат в резерве на всякий случай. Орнитологи говорят, что птиц они не просто отпугивают — иногда и ловят для профилактики, чтобы не привыкли к безнаказанности. Но это не добыча, так как всех пойманных особей отправляют в специальные питомники, а каждый ястреб находится на довольствии и охотится только по долгу службы.



Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.