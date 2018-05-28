Перед ЧМ-2018 мошенники создали сайты, ворующие данные болельщиков

В преддверии чемпионата мира по футболу
интернет-мошенники создали сотни фальшивых сайтов, ворующих личные данные футбольных болельщиков и торгующих фальшивыми билетами по завышенным ценам.
Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского», которые нашли в Сети сотни фишинговых доменов, так или иначе использующих тему ЧМ-2018.
В компании отметили, что такие сайты создаются прежде всего для того, чтобы собирать конфиденциальные данные болельщиков, включая логины-пароли и номера банковских карт. Среди них есть и те, что продают билеты на футбольные матчи по завышенным ценам. Причем на некоторых цена билетов выше официальной в 10 раз. При этом никаких гарантий покупатель не получает. Билет может оказаться поддельным, либо оформленным на другого человека.
«Лаборатория Касперского»: «Чтобы придать своим сайтам легитимный вид, злоумышленники регистрируют доменные имена, в которых используются различные комбинации слов world, world cup, FIFA, Russia и т.д. Но, как правило, подобные домены все равно выглядят неестественно. Например, fifa.ucozx.site. Так что в большинстве случаев распознать подделку можно довольно легко: достаточно внимательно изучить ссылку в спам-письме или адрес сайта».
По статистике компании, число фальшивых ресурсов увеличивалось в периоды продажи билетов на матчи чемпионата. А в конце мая мошенники начали создавать ресурсы с предложениями дешевых перелетов от известных авиакомпаний. Также появились розыгрыши билетов на самолеты опять же якобы от имени авиаперевозчиков.
В ближайшее время, прогнозируют эксперты, в Сети могут появиться поддельные сайты и рассылки «с выгодными предложениями» от популярных сервисов бронирования жилья, передает «Интерфакс».
В компании отметили, что такие сайты создаются прежде всего для того, чтобы собирать конфиденциальные данные болельщиков, включая логины-пароли и номера банковских карт. Среди них есть и те, что продают билеты на футбольные матчи по завышенным ценам. Причем на некоторых цена билетов выше официальной в 10 раз. При этом никаких гарантий покупатель не получает. Билет может оказаться поддельным, либо оформленным на другого человека.
«Лаборатория Касперского»: «Чтобы придать своим сайтам легитимный вид, злоумышленники регистрируют доменные имена, в которых используются различные комбинации слов world, world cup, FIFA, Russia и т.д. Но, как правило, подобные домены все равно выглядят неестественно. Например, fifa.ucozx.site. Так что в большинстве случаев распознать подделку можно довольно легко: достаточно внимательно изучить ссылку в спам-письме или адрес сайта».
По статистике компании, число фальшивых ресурсов увеличивалось в периоды продажи билетов на матчи чемпионата. А в конце мая мошенники начали создавать ресурсы с предложениями дешевых перелетов от известных авиакомпаний. Также появились розыгрыши билетов на самолеты опять же якобы от имени авиаперевозчиков.
В ближайшее время, прогнозируют эксперты, в Сети могут появиться поддельные сайты и рассылки «с выгодными предложениями» от популярных сервисов бронирования жилья, передает «Интерфакс».
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