Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток

В Японии поступил в продажу первый алкогольный напиток от Coca-Cola .

Жителям японского острова Кюсю предложили ароматизированную газировку Lemon-Do. Этот напиток выпускается в трех вариантах — с содержанием алкоголя в 3%, 5% и 7%. 350-миллилитровую банку можно приобрести за 150 йен (около 1,4 доллара).



При этом отмечается, что этот алкогольный напиток стал первым за 125-летнию историю Coca-Cola.



Впрочем, продавать Lemon-Do за пределами Японии в Coca-Cola пока не планируют. С помощью новинки в компании решили выйти на рынок чжухай — алкогольных напитков со вкусом трав и фруктов, особенно популярных среди молодых жительниц Страны восходящего солнца.