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    Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток

    1 комментарий
    • Фото: @lemondo_JP / twitter.com
    <nobr>Coca-Cola</nobr> впервые в истории выпустила алкогольный напиток

    Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток

    <nobr>Coca-Cola</nobr> впервые в истории выпустила алкогольный напиток
  • Фото: @lemondo_JP / twitter.com

    • В Японии поступил в продажу первый алкогольный напиток от Coca-Cola.

    Жителям японского острова Кюсю предложили ароматизированную газировку Lemon-Do. Этот напиток выпускается в трех вариантах — с содержанием алкоголя в 3%, 5% и 7%. 350-миллилитровую банку можно приобрести за 150 йен (около 1,4 доллара).

    При этом отмечается, что этот алкогольный напиток стал первым за 125-летнию историю Coca-Cola.

    Впрочем, продавать Lemon-Do за пределами Японии в Coca-Cola пока не планируют. С помощью новинки в компании решили выйти на рынок чжухай — алкогольных напитков со вкусом трав и фруктов, особенно популярных среди молодых жительниц Страны восходящего солнца.

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