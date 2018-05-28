В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в июне

Россиян на следующей неделе ждет рабочая шестидневка, зато с 10 по 12 июня они будут отдыхать, это связано с празднованием Дня России.

Таким образом, суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочим днем за счет переноса выходного с субботы. Выходные продлятся с 10 по 12 июня, сообщили в пресс-службе Роструда.



В ведомстве напомнили, что продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час.



Дня России. Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час, — говорится в сообщении.



День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Государственный праздник отмечается с 1992 года.