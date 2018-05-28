Пластический хирург делала из пациентов инвалидов, танцуя со скальпелем

Любительские ролики с участием пластического хирурга из США шокировали медицинское сообщество. Винделл Бутте устроила танцы прямо во время операции. Пока пациент под наркозом лежал на кушетке, доктор со скальпелем в руках танцевала под громкую музыку. В итоге клиентка частной клиники осталась инвалидом.

В своем стремлении стать известной пластический хирург Винделл Бутте перешла все грани дозволенного. Теперь о Бутте говорят, пожалуй, во всем медицинском сообществе, на ее примере будущим врачам показывают, как не надо делать. Один из эпизодов: Бутте, включив музыку так громко, что, кажется, даже пациент под наркозом слышит, делает первый надрез. Позволяют себе лишнего и ассистентки пластического хирурга. На видео что-то вроде танцевальной постановки.



В результате операция (пластический хирург делала липосакцию) обернулась для пациентки инвалидностью. Иклима Корнелиус хотела убрать лишнее перед бракосочетанием. После танцев со скальпелем у Корнелиус останавливалось сердце, случилась гипоксия — нехватка кислорода в мозге. В общем, свадьба не состоялась.



Известно также, что в частном кабинете Бутте нет оборудования на случай реанимации. Поэтому, когда произошло непредвиденное, пластическому хирургу пришлось звонить в 911. Тем самым она потеряла драгоценное время.



Большинство врачей — те, которые действительно беспокоятся о здоровье пациентов, — отмечают, что у Бутте, судя по роликам, гораздо лучше получается читать рэп, чем делать операции. Однако этот пластический хирург (и это поразительно), несмотря на грандиозный скандал, продолжает работать.



К сожалению, в списке пострадавших от танцующего хирурга числятся еще пять пациентов. Всем им Бутте выплатила компенсации, однако вряд ли деньги как-то помогут исправить ошибки врача. Больше всего пациентов обратилось в суд именно после липосакции. Главной претензией оказалось то, что Бутте уж очень неаккуратно делала надрезы. Кроме того, клиенты медика теперь намерены добиться, чтобы Бутте навсегда лишили лицензии.