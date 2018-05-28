Жительница Архангельска добивается права посещать стадион на инвалидной коляске

В Архангельске общественники встали за защиту местной жительницы, которой запретили ходить на университетский стадион. Поводом для отказа стала инвалидная коляска, на которой перемещается девушка. Руководство вуза считает, что колеса могут повредить покрытие на беговых дорожках. Сейчас Виктория пытается отвоевать свое право на спорт. В этом ей помогает сестра — четырехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу .

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К инвалидной коляске Виктория Мехрина прикована второй год, но с таким отношением еще никогда не сталкивалась. Она говорит, что обычно люди стараются помочь, поэтому, видимо, девушке стало так обидно, когда на стадионе ей заявили, что таким, как она, здесь не место.



Виктория Мехрина: «Слезы были на глазах. Обидно очень. Хотелось просто потренироваться».



Стадион «Буревестник» принадлежит Северному (Арктическому) федеральному университету. Здесь проводят занятия для студентов, а во внеурочное время площадка открыта и для горожан. На тренировки сюда Виктория приезжала вместе с сестрой. Поначалу никаких возражений у сотрудников стадиона не было, а потом вдруг выяснилось, на инвалидных колясках въезд на территорию запрещен.



Весь этот абсурд можно было бы списать на неосведомленность вахтера, мол, откуда ей знать о программе «Доступная среда» и о том, что беспрепятственный доступ к социальным и спортивным объектам инвалидам гарантирован законом. Но в университете подтвердили, что, не пропустив девушку, сотрудница четко выполнила должностные инструкции. Колеса, будь то ролики, велосипед или инвалидная коляска, могут испортить новое покрытие на беговых дорожках. Подробности — в репортаже корреспондента Ольги Зенковой.