В центре Москвы сотрудники магазина избили покупателя тележкой: видео

Трое сотрудников сетевого супермаркета в центре Москвы задержаны за нападение на
35-летнего мужчину. Пострадавший написал заявление в полицию.
Избиение покупателя в подсобке магазина на Новом Арбате попало на камеры. На кадрах видно, как охранники бьют мужчину ногами, предметом, похожим на электрошокер, и даже тележкой для продуктов. Потом жертву отводят в угол и обыскивают.
После экзекуции покупатель обратился в полицию и сообщил, что сотрудники магазина похитили у него денежные средства.
В МВД по Москве сообщили, все трое контролеров магазина задержаны. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет. Выяснилось, что сотрудники заподозрили покупателя в нарушении упаковки товара.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд арестовал подозреваемых.
После экзекуции покупатель обратился в полицию и сообщил, что сотрудники магазина похитили у него денежные средства.
В МВД по Москве сообщили, все трое контролеров магазина задержаны. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет. Выяснилось, что сотрудники заподозрили покупателя в нарушении упаковки товара.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд арестовал подозреваемых.
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