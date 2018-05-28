В центре Москвы сотрудники магазина избили покупателя тележкой: видео

Трое сотрудников сетевого супермаркета в центре Москвы задержаны за нападение на 35-летнего мужчину. Пострадавший написал заявление в полицию.

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Избиение покупателя в подсобке магазина на Новом Арбате попало на камеры. На кадрах видно, как охранники бьют мужчину ногами, предметом, похожим на электрошокер, и даже тележкой для продуктов. Потом жертву отводят в угол и обыскивают.



После экзекуции покупатель обратился в полицию и сообщил, что сотрудники магазина похитили у него денежные средства.



В МВД по Москве сообщили, все трое контролеров магазина задержаны. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет. Выяснилось, что сотрудники заподозрили покупателя в нарушении упаковки товара.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд арестовал подозреваемых.